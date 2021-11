Eddy Mitchell nous présente son nouvel album

Eddy Mitchell ne change pas. Il vient de tourner dans trois films et sort un nouvel album très rock et country pour fêter ses 60 ans de carrière. C'est à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), l'été, qu'il l'a enregistré. Eddy Mitchell a vécu l'arrivée du rock and roll dans l'Hexagone avec Bill Haley, Gene Vincent et Elvis Presley. C'est une révolution pour la jeunesse dans les années 50. "C'était la grande époque des opérettes ... mais ma génération n'était pas passionnée par cela", raconte l'artiste. Sa première rencontre avec Johnny Hallyday eut lieu lors d'une surprise party. Il lui dédie une chanson. Cette rencontre fut agitée. "Non, c'est parce qu'il avait volé mes disques. À la fin d'une surprise party, je cherchais mes disques", raconte Eddy. L'an prochain, l'artiste légendaire fêtera ses 80 ans. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez, J. Massip