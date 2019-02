EDF : une hausse prévue pour les factures d'électricité ?

La prévision à la hausse des factures d'électricité par la Commission de régulation de l'énergie pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat. Cette hausse représenterait en moyenne 85 euros de plus par an, et ce, pour 25 millions de ménages. Si la décision se confirme, il se peut que des foyers décident de quitter EDF pour les fournisseurs d'électricité alternatifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.