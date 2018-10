Edouard Philippe et Emmanuel Macron, main dans la main pour le remaniement ministériel

La démission d'Edouard Philippe et de son gouvernement est prévu ce 7 octobre 2018. Ce geste reste toutefois symbolique dans la mesure où Emmanuel Macron prévoit de le renommer à son poste dans le cadre du remaniement ministériel. En effet, un résultat favorable au vote de confiance auprès du Parlement permettra à Edouard Philippe de légitimer son poste. Pour le moment, il reste toujours le ministre de l'Intérieur attendu à une réunion de l'Union européenne à Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.