Edouard Philippe face à Gilles Bouleau ce soir : qu'attendent les Strasbourgeois ?

Edouard Philippe a déclaré hier devant l'Assemblée nationale que le déconfinement se ferait par étapes. Le chef du gouvernement donnera plus de précision ce soir à l'issue du JT de 20H. Les Strasbourgeois eux, restent pragmatiques, au 17ème jour de confinement. Certains estiment qu'il est trop tôt pour rêver. Les habitants vivent au jour le jour et font le dos rond en attendant des jours meilleurs, dans une ambiance et un calme surréaliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.