Édouard Philippe promet le haut débit d'Internet pour toute la France avant 2022

Édouard Philippe a annoncé ce jeudi le plan pour atteindre le haut débit d'Internet pour tous avant 2022. Aujourd'hui, 1 620 communes y sont encore complètement privées dont 340 sont même dépourvues de téléphone portable. C'est notamment le cas à Trégarvan, un petit village isolé du Finistère où l'accès au réseau mobile et internet est tout simplement impossible. Une situation qui commence à agacer sérieusement les riverains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.