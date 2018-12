Édouard Philippe va s'entretenir avec des responsables politiques et parlementaires à Matignon

Un débat parlementaire aura lieu à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2018. En attendant, le Premier ministre Édouard Philippe va s'entretenir avec 32 politiques et parlementaires ce 3 décembre à Matignon. Dans l'après-midi, il va recevoir notamment Marine Le Pen et des représentants de la France insoumise. Le 4 décembre, des gilets jaunes seront attendus à Matignon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.