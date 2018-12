Édouard Philippe veut suspendre la hausse du carburant

Après trois semaines de dialogue de sourds devant l'ampleur du mouvement des gilets jaunes, le gouvernement fait un geste. Le Premier ministre a annoncé la suspension de la hausse des taxes sur le carburant prévue le 1er janvier 2019. Une décision qui sera accompagnée d'un gel des tarifs de l'électricité et du gaz. Comment expliquer ce changement d'avis de l'exécutif ? Cette volte-face suffira-t-elle à calmer la colère des gilets jaunes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.