Education : 700 000 élèves de seconde ont passé les tests de positionnement en français et en mathématiques

Les fameux tests de positionnement, en français et en mathématiques, sont un passage obligé pour les 700 000 élèves de seconde de tout le pays afin d'évaluer leurs acquis. Pour ceux du lycée Pierre de la Rammée, à Saint-Quentin, c'est le français qui y passe ce 25 septembre 2019. Les épreuves se sont déroulées en salle informatique. Elles ont duré en tout 50 minutes. Pour ce qui est des résultats, ils permettront de créer des petits groupes de soutien.