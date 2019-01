Education à Abbeville : le dédoublement des classes présente beaucoup d'avantages

Pour les écoles en éducation prioritaire à Abbeville, la réduction d'effectif a permis de mettre en place de nouvelles méthodes d'apprentissage. Entre les travaux en groupe de niveau, la lecture en tempo et le comptage ludique, les élèves assimilent rapidement. Les enseignants, quant à eux, peuvent mieux suivre l'évolution de chacun d'eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.