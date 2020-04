Education : à quoi ressemblera la vie scolaire après le confinement ?

Le mode d'emploi détaillé pour organiser la rentrée dans 50 000 écoles et 7 200 collèges sera bientôt dévoilé. De l'accueil du matin à la restauration, en passant par la récréation ou l'aménagement des classes, un protocole sanitaire très strict devra être mis en place par tous les établissements. En parallèle, il faut également appliquer les gestes barrières, respecter la distanciation sociale, limiter le brassage des élèves et désinfecter systématiquement les locaux et les matériels.