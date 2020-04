Éducation : comment faire pour que les décrocheurs travaillent ?

Depuis le début du confinement, élèves et enseignants se familiarisent avec les cours à distance. Selon le ministère de l'Éducation, jusqu'à 8% des enfants ne donnent plus aucune nouvelle. Au retour en classe, Julie Baux, professeure d'écoles à Andrésy (Yvelines), organisera une évaluation pour savoir où en est chaque enfant. En attendant, elle se déplace chaque semaine pour donner les devoirs aux élèves qui n'ont pas d'ordinateur.