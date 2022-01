Éducation : les raisons de la grève

Les enseignants reprochent au gouvernement la gestion de la crise sanitaire à l'école et les nombreux changements de protocoles sanitaires. Les manifestants sont moins nombreux que prévu. Le ministère annonce 38,5% de grévistes dans les établissements scolaires. Le syndicat Snuipp-FSU réclame 75%. Les enseignants dénoncent une situation ingérable dans les écoles. Les protocoles sanitaires sont trop complexes et changent tout le temps, entre test et autotest permanent. Ils critiquent aussi un manque de moyens de protection. D'autres dénoncent ce qu'il appelle "l'école ouverte à tout prix". Une fois n'est pas coutume : la première fédération de parents d'élèves, la FCPE, appelle à ne pas envoyer les enfants à l'école. Tout le monde souffre, disent-ils. C'est exceptionnel : les cadres scolaires, notamment les directeurs des établissements, soutiennent le mouvement. Une mobilisation qui fait l'unanimité des syndicats contre les protocoles sanitaires à répétition. TF1 | Reportage G. Bellec, M.L. Bonnemain, J.B. Guenais