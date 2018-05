Éducation : la mairie d'Avrieux se mobilise contre la fermeture d'une classe maternelle

Dans une école, à Avrieux, il ne manque que quatre élèves pour sauver une classe maternelle. Celle-ci a pourtant tout pour plaire aux parents. Elle est très bien équipée et dispose d'un nouveau tableau numérique ainsi que de six postes informatiques destinés aux enfants. Les activités ne sont pas en reste : ski, piscine, football... Pour remédier à ce problème de manque d'élèves, la mairie d'Avrieux a donc décidé de se mobiliser sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, elle vante le mérite de son établissement pour attirer de nouvelles familles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.