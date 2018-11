Éducation : retour aux bases pour les plus jeunes

Dans une école de Sion-les-Mines, les élèves débutent leurs journées par une dictée. David Charpentier, professeur, profite d'un exercice de maths pour leur dicter un énoncé. C'est un moyen de les rassurer en orthographe. Les enfants font des progrès sans stresser. Il faudra toutefois du temps pour effacer le traumatisme des dictées surprises et pour que les écoliers reprennent goût à l'écriture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.