Education : une semaine consacrée aux mathématiques à l'école

A Montluel, dans l'Ain, des professeurs de la classe de sixième transforment les cours de mathématiques en des moments de jeu. Les enfants sont plus réceptifs à cette méthode et en redemandent. L'initiation au code informatique, l'exécution des exercices de calcul, tout se fait sous forme de jeux. Un apprentissage plus ludique et plus concret qui permet aux élèves de mieux comprendre l'intérêt de la matière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.