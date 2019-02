Education : vers une passerelle entre l'école élémentaire et le collège pour préparer les élèves ?

À l'école La Machine, dans la Nièvre, les élèves de CM2 suivent des cours qui les préparent d'ores et déjà au collège. Si les enseignants s'échangent des compétences en travaillant en binôme, les élèves, eux, sont sensibilisés au monde qui les entourent. Cette idée de rassembler l'école élémentaire et le collège fait partie des réflexes futurs afin de moderniser le système éducatif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.