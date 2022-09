Edulcorants, avec modération !

Aux rayons produits laitiers, le sans sucre est devenu un argument de vente. Certes, c'est moins de calories, mais plus d'édulcorant dans ces produits. À l'intérieur, il est possible de trouver de l'acésulfame K, saccharine, sucralose, cyclamate, ou encore pour le plus connu d'entre eux, l'aspartame. En théorie, ces édulcorants ont tout bon le goût du sucre sans ses effets néfastes. Mais d'après une étude de l'Insee publiée ce matin, les édulcorants seraient dangereux pour la santé. Ces derniers augmenteraient les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Plus de 100 000 personnes ont participé à cette étude pendant treize ans. Mais le professeur Patrick Tounian, pédiatre et expert en nutrition, se veut rassurant. D'après lui, il faudrait consommer plusieurs kilos de yaourt par jour pour que cela représente un danger. Certains édulcorants pousseraient tout de même l'organisme à manger plus, ce qui est totalement contre-productif. Et pourtant, ces additifs alimentaires sont présents dans presque tous les produits allégés en sucre. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Marquez