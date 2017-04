Fougueux, énergique, parfois un peu trop... pas toujours difficile de se faire obéir par le meilleur ami de l'homme ! Pour canaliser leur toutou, ces maîtres et maîtresses participent ainsi régulièrement à de précieuses leçons gratuites données dans un parc toulousain. Et, ce jour-là, on révise les bases : comment bien tenir la laisse, par exemple.