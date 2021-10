Effervescence au marché aux cèpes de Vaïssac, dans le Tarn-et-Garonne

À Vaïssac, le déballage des cèpes est bien alléchant et les clients sont plus qu'impatients. Les amateurs affluent par dizaines depuis quelques jours. Comme eux, nous avons tenté de négocier les prix avant l'ouverture du marché. "Il faut attendre un petit peu que le marché s'ouvre", dit le vendeur. Mais en insistant un peu, il a changé d'avis : "si vous me donnez un acompte et l'augmentez un peu plus, je peux vous réserver la marchandise". Puis, le marché s'est ouvert avec 400 kilos de cèpes sur les étals. Certains pèsent même 600 grammes. On n'avait pas vu de telles quantités depuis quinze ans à Vaïssac. Les cèpes se cueillent quelque part dans les bois privés du Tarn-et-Garonne. Cette année, ils ont bénéficié d'une météo très favorable. Selon un cueilleur de champignons, c'est à Vaïssac qu'ils sont les meilleurs. Danielle, de son côté, en a acheté neuf kilos dans sa besace pour des conserves et une bonne poêlée ce jeudi soir. Le marché se tiendra, tant qu'il y a des cèpes, encore une bonne semaine.