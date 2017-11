Effervescence avant l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg

A Strasbourg, le plus grand des marchés de Noël en Europe ouvre ses portes. Existant depuis 1570, c'est aussi le marché le plus fréquenté. Les marchands sont heureux de se retrouver quand certains y tiennent un stand depuis plusieurs générations. Les strasbourgeois vont se retrouver dans une forteresse : les dispositifs de sécurité seront renforcés afin de protéger la population. Deux millions de visiteurs sont attendus pour vivre la magie de la capitale de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.