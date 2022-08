Effets de l'épisode orageux : les explications d'Evelyne Dhéliat

Oui et non à la fois. Car cette eau ravine davantage les sols qu'elle ne les pénètre. Pourtant, on a besoin d'eau, mais elle arrive sur des sols extrêmement secs. Évidemment, on ne parle pas de ce qui se passe en ville parce que c'est l'effet urbain. En revanche, après les orages, les températures commencent à baisser, ce qui est une bonne chose tout de même. Toutefois, on n'en a pas fini avec les orages. Outre les impacts de foudre, il y en a d'autres en Méditerranée. Comme on est dans un flux de sud, ce sont ces orages gorgés d'eau qui vont à nouveau, après cette accalmie matinale, arriver sur les côtes méditerranéennes. Malheureusement, on attend à nouveau de forts cumuls et notamment dans les Bouches-du-Rhône. Notons que sur les impacts de foudre, il y a déjà des orages en Normandie et Météo France vient de placer les trois départements côtiers, à savoir la Manche, la Seine-Maritime et le Calvados, en vigilance. En ce moment, il y a beaucoup de vacanciers. Soyez extrêmement prudents ce mercredi après-midi, notamment sur les plages. E. Dhéliat