Effondrement d’un immeuble à Miami : le récit du drame

Il est 1h30 du matin à Miami, une première façade de l'immeuble se détache. Quelques secondes plus tard, c'est une autre partie qui s'écroule avec à l'intérieur, des familles endormies sous le choc qu'il faut évacuer de toute urgence. En un instant, l'immeuble résidentiel du bord de plage s'est transformé en un immense champ de ruines. "On a couru pour nos vies, on ne voyait plus qu'un immense nuage de poussière, on n'arrivait plus à respirer, c'était terrible", raconte un rescapé. Depuis cette nuit, les secouristes gravissent des tonnes de gravats à la recherche de survivants. Au milieu du chaos, un miracle, un adolescent est évacué par les pompiers, en vie. Pour l'heure, les autorités restent sans nouvelles de 99 personnes, dont au moins une est décédée. Devant ce site où se regroupent des rescapés, une femme recherche désespérément sa famille. Pour les secouristes, c'est une course contre la montre qui commence. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet effondrement.