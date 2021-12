Effondrement d’un immeuble : en direct de Sanary-sur-Mer

A Sanary-sur-Mer, les recherches se poursuivent après l'effondrement d'un immeuble d'habitation. Une centaine de sapeurs-pompiers du Var et des Bouches-du-Rhône, département voisin, sont mobilisés sur place. Les recherches ont été interrompues le temps de consolider un bâtiment mitoyen, mais elles ont repris car deux habitants de cet immeuble n'ont toujours pas été retrouvés. Selon nos informations, il s'agit d'une nonagénaire et de son fils de 58 ans vivants au premier étage. Les secours continuent donc activement de les rechercher. Concernant la cause de cette explosion, la piste privilégiée pour le moment est celle d'une fuite de gaz. En effet, selon la préfecture du Var, les secours arrivés cette nuit ont détecté une forte odeur de gaz. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Et l'enquête a été confiée à la sûreté urbaine de Sanary-sur-Mer ainsi qu'à la sûreté départementale en renfort. TF1 | Duplex S. Chevallereau