Effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn : le bilan provisoire fait état d'un mort et de cinq blessés

Le pont qui reliait les deux rives du Tarn a cédé dans la matinée du 18 novembre 2019. L'édifice s'est effondré brutalement et a entraîné trois véhicules dans sa chute. Les témoins parlent d'une énorme déflagration. Jusqu'ici, le bilan provisoire fait état d'un mort, une adolescente de quinze ans, et de cinq blessés, dont deux parmi les pompiers venus secourir les victimes.