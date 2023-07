Église foudroyée : la sidération des habitants

Il ne reste rien de la toiture de l’église Saint-Georges, qu’un enchevêtrement de bouts de charpente calcinés. Ce lundi matin, les pompiers sécurisent ce qu’il reste du clocher sous les yeux des habitants de la commune ou des alentours. Annick habite dans la rue voisine. Elle était chez elle dimanche matin quand l’orage a éclaté. "On avait entendu un gros boum (…) Je suis allée dans ma chambre", confie-t-elle. C’est là qu’avec son mari, ils ont vu l’église en flamme. Très vite, l’incendie se propage. Il est visible du centre-ville. Les pompiers sont là en quinze minutes, mais le feu est spectaculaire. "Moi, je me suis mariée là. Mon fils a été baptisé là. Il a fait sa communion là. Moi, ça m’a bouleversée et beaucoup de gens aussi", poursuit la retraitée. Ce lundi matin, les pompiers recherchent l’une des cloches sans doute coincée dans l’escalier intérieur. Le clocher et le pignon arrière sont sous surveillance, car ils restent fragilisés. La commue doit évaluer plus précisément l’ampleur des dégâts pour reconstruire cette église où fut baptisé il y a quatre siècles le philosophe René Descartes. TF1 | Reportage C. Madronet, P. SChély