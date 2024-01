Églises : des rénovations hors de prix

C'était inévitable. Après des années de menace, le toit de cette église bicentenaire a fini par s'effondrer il y a quelques jours. Des fonds insuffisants pour entretenir la bâtisse déjà restaurée il y a 25 ans, une situation déplorée par les habitants attachés au bâtiment. Résultat, aujourd'hui, la commune doit trouver 200 000 euros pour réparer les dégâts. Une dépense de trop alors qu'elle a déjà cette deuxième église à sa charge en centre-ville, sans compter les autres bâtiments communaux. "On est une commune de 853 habitants. Donc, c'est très compliqué. On est impuissants. Quand on n'a pas les fonds, on est impuissants pour faire quelque chose", explique Maryelle Vidal, maire de Monferran-Savès-Garbic (Gers). Même constat à 25 kilomètres de là. Ici, c'est une tour de l'église qui s'est effondrée en mars dernier. Sans les aides des collectivités et de la Fondation du patrimoine, les travaux n'auraient pas pu commencer. Depuis trois ans dans le Gers, les signalements sur des bâtiments en péril se multiplient, par manque d'entretien ou même à cause du changement climatique. TF1 | Reportage S. Petit, J.V. Fournis, L. Foesser-Eckert