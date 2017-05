Egyptair : un an après, toujours de nombreuses zones d'ombre  

Le 19 mai 2016, un airbus d'Egyptair s'abimait en mer. Et depuis aucune explication définitive. Comment après un an d'enquête peut-il y avoir encore autant de zones d'ombre ? Accident ? Attentat ? La justice française ne dit pas la même chose que les enquêteurs égyptiens. Le dossier a pris un tour politique et les familles des victimes se trouvent privée de vérité.