Egypte : des touristes au pied des pyramides et du célèbre sphinx

Les trois pyramides de Gizeh fascinent par leur mystère et leur beauté. Derrière ses pierres se cachent des secrets encore indéchiffrés. La plus grande : celle du pharaon Khéops. Il s'agit d'un tombeau monumental où le roi est passé de la mort à la vie éternelle. Sa porte d'entrée est fermée depuis 4 500 ans. Les touristes sont très rares en ces temps de Covid. Les dromadaires n'ont plus personne à transporter. L'activité des vendeurs de souvenirs tourne au ralenti. Sculpté à partir d'un promontoire naturel de calcaire et longtemps délaissé, le sphinx est un statut monumental de 73 mètres de long. Aujourd'hui, il trône fièrement. Les égyptologues ont percé l'énigme de cette tête posée sur le corps d'un lion. Il s'agit pour eux du visage du roi Khéphren. Mais un mystère demeure : celui de son nez cassé. Les pilleurs de tombe au XXIe siècle avant Jésus-Christ serait la raison la plus crédible. "Si l'âme entre à travers le nez dans le corps du sphinx, il va retourner à la vie et il va les détruire tous", explique Hazem Eliskandarani.