Ehpad : 22 résidents emportés par le Covid-19 à Mars-La-Tour

Deux jours avant les annonces gouvernementales, l'Ehpad de Marc-la-Tour avait déjà interdit les visites et imposé un confinement strict. Pourtant en deux semaines, 22 des 51 résidents de l'établissement ont succombé au Covid-19. Dans le village, la population est restée silencieuse par respect des nombreuses familles touchées localement. Des questions se posent néanmoins : même si l'isolement des seniors a été appliqué au plus tôt, le personnel avait-il les moyens suffisants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.