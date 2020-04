Ehpad de Bouère : les soignants dorment dans une semi-remorque "pour protéger les résidents" de l'épidémie

L'épidémie n'a pas touché l'Ehpad de Bouère (Mayenne). Pour protéger les résidents et leurs proches, les personnels soignants ont décidé de dormir dans une semi-remorque juste à côté de l'établissement. Un dortoir aménagé a été mis à leur disposition par un habitant du village. Cette nouvelle organisation permet aux soignants de passer quotidiennement plus de temps avec des pensionnaires reconnaissants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.