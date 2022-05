Ehpad : des examens médicaux sans se déplacer

Aurélie Spada est infirmière. Comme chaque jour, elle partage son temps entre deux Ehpad et 150 résidents. Depuis deux ans, elle participe à une expérimentation baptisée "Polyclinique mobile". C'est une nouvelle façon de travailler grâce à une panoplie d'objets connectés. Un suivi médical varié rendu possible par la télémédecine, toujours en accord avec le médecin traitant des résidents. Ce vendredi, un homme de 91 ans a rendez-vous avec un cardiologue. Aurélie a déjà réalisé et transmis au médecin un électrocardiogramme et un bilan sanguin. Pour l'échographie, le médecin guide sa main. Pour cette pratique, Aurélie a suivi des formations. Et elle partage toutes les données collectées avec le médecin et les infirmières de l'Ehpad. Une aide dont l'établissement, en sous-effectif, ne pourra plus se passer. Pour les résidents, le bénéfice est indéniable. A bientôt 101 ans, madame Heintzelmann n'a pas besoin de se rendre chez l'ORL pour examiner ses tympans. Une épreuve lorsqu'on est âgée. Et en deux clics, les clichés sont envoyés à l'ORL. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Clouzeau