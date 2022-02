Ehpad : nouvelles plaintes de familles

La grand-mère d'Olivia Mokierjewski a passé cinq ans dans un Ehpad du groupe Korian en région parisienne. Décédée il y a deux ans des suites du Covid, elle a, selon sa petite fille, manqué de soin et a été victime de maltraitance. Elle a porté plainte contre X et son témoignage n'est pas un cas isolé. Plusieurs familles de résidents accusent le groupe Korian, numéro un français des Ehpad, de maltraitance. De lourdes accusations qui suivent de près celles décrites dans le livre "Les Fossoyeurs", paru il y a deux semaines et dénonçant les conditions de vie dans les établissements du groupe Orpéa : mauvais soins, rationnements sur l'alimentation et les protections hygiéniques. "On voit bien que dans la majeure partie de ces établissements, ce qui est privilégié, c'est la rentabilité au détriment du bien-être et de la dignité de ces personnes", explique Maître Fabien Arakelian. Des accusations démenties par le groupe Korian. Il assure qu'aucune plainte ne lui a été notifiée et affirme que dans le cas inverse, il y répondrait avec attention. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacroix-Nahmias