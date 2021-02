Ehpad : une campagne de vaccination synonyme d'espoir

Il n'y a aucun retard dans un Ehpad d'Haubourdin (Nord). Trois semaines après l'injection, les flacons de vaccin sont arrivés ce vendredi. Sur les 150 résidents de l'établissement, 25 vont recevoir leur deuxième dose, comme Albertine, 97 ans. Par précaution, les résidents seront surveillés de près pendant au moins sept jours. La deuxième dose peut effectivement générer quelques effets secondaires supplémentaires par rapport à la première. Il y a souvent davantage de réactions. Pour Arlette, ce vaccin est un soulagement. Elle espère voir sa vie reprendre un peu son cours normal. Une semaine avant la deuxième injection, une réunion s'est déroulée avec les représentants des résidents. Depuis un an, ils vivent au rythme d'un protocole sanitaire strict et certaines règles ne pourront pas évoluer, même après la deuxième dose. Quant aux activités et aux sorties, elles restent un lointain souvenir. Ici, les visites se font sur rendez-vous, pas plus de 45 minutes dans la salle commune, et certains en ont plus qu'assez.