Ehpad : une nouvelle liberté pour les résidents et leurs familles

Ce sont des émouvantes retrouvailles entre une mère et sa fille. Brigitte n'a pas vu sa maman depuis plusieurs mois en raison du contexte sanitaire. L'établissement autorise désormais les visites. "Même si on sait qu'elle va bien avec les appels téléphoniques et vidéo, c'est important de la voir", lance Brigitte. A côté, Jeannine est venue de Rennes pour retrouver sa mère, une résidente presque centenaire. Habituellement, le téléphone sert de lien, mais rien ne remplace le tête-à-tête. Dans une maison de retraite à Treillières (Loire-Atlantique), une dizaine de résidents ont été touchés par le virus. Aujourd'hui, presque tous sont vaccinés ainsi que le personnel. Un personnel content du retour des familles. Même si l'embellie se précise, la vigilance reste de mise : pas plus de douze familles par jour, réservation obligatoire et respect de certaines mesures. Par ailleurs, la direction souhaite avancer par étape. La semaine prochaine, les visites pourront se faire sans rendez-vous. Un retour à la normale attendu ici comme dans tous les Ehpad de l'Hexagone.