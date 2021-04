Élan de solidarité pour la famille de Victoire, fillette polyhandicapée dans le Pas-de-Calais

Ça peut paraître une histoire banale, celle qu'on lit souvent dans la presse locale. Et pourtant, le petit club de football de Bonningues-lès-Ardres devait fêter ses 40 ans avec un match de gala et faire donc de la billetterie pour une bonne action. Mais à cause du Covid, le match a été annulé. Les dirigeants et les jeunes ont décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne pour venir en aide aux parents de la petite Victoire, lourdement handicapée. Ils ont déjà récolté 23 000 euros. Chez eux, les parents de Victoire ont dû aménager une pièce qui leur a coûté 35 000 euros. Ils ne peuvent plus acheter un nouveau véhicule pour mieux transporter leur fille. "Le problème, c'est qu'il faut sans arrêt la transférer du fauteuil roulant au siège auto, puis mettre celle-ci dans le coffre. Ça fatigue forcément le dos", explique Amélie Lelieur, sa mère. Le type de véhicule, qui convient au transport de Victoire, doit être équipé d'une rampe. Mais il coûte plus 30 000 euros. Alors, le club de football a mobilisé tous les habitants et les entreprises aux alentours, car chaque euro compte.