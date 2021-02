Élan de solidarité pour Lou et Eléna

Marion et Grégory Coston ne comptent plus leurs allers-retours entre l'hôpital et la maison des parents où ils vivent depuis novembre. Le 11 octobre, ils apprennent que leur fille, Lou, âgée de quatre mois, est atteinte d'une leucémie. Et six jours plus tard, la même maladie est diagnostiquée à sa jumelle, Eléna. Le couple est originaire de Saugues, en Haute-Loire. Dans cette commune, l'histoire de ces parents et de leurs jumelles a été une onde de choc. Dans l'entreprise où travaillait Marion, un élan spontané de générosité s'est mis en place parmi les salariés. Au total, 184 jours de congé lui ont été offerts, lui assurant ainsi l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin de l'année. Touché par leur histoire, un producteur de fromage a également reversé une partie de ses bénéfices à l'association Lou et Eléna. Pour les grands-parents des jumelles, tous ces soutiens sont des cadeaux inestimables. En attendant une greffe de moelle osseuse et le nouveau protocole de soins en chambre stérile, Marion et Grégory pourront compter sur le soutien de La Maison des Familles.