Maires victimes de violences : les images des rassemblements de soutien

Midi, les sirènes à l’unisson. En Bretagne, en Île-de-France, sur la Côte d’Azur… ils se sont déplacés jusqu’au parvis de leur mairie, ont interrompu leur journée pour ce geste : faire front face aux violences. "Je suis choquée, comme beaucoup de gens" ; "Ça devient insupportable pour les Français laborieux (…), toute la France qui est active", lancent certains. Environ 150 bâtiments municipaux ont été attaqués ces sept derniers jours selon l’association des maires de France. Des hôtels de ville, des écoles, des bibliothèques… des symboles de la République. "Là, c’est trop parce que malheureusement, ils s’attaquent à des institutions et à des structures qui sont très utiles aux familles", s'insurge une mère. À Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), le rassemblement est plus personnel. C’est le maire qui a été pris à partie, insulté. Des jeunes ont tenté d’incendier sa voiture. "Ce n’est pas simple, mais nous allons y arriver. Il est hors de question de céder, parce que si l’on cède, c’est leur donner raison", affirme Emmanuel François. Partout, le même appel à l’apaisement. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Madronet, Z. Ajili