Élancourt : des nouveautés étonnantes prennent place dans le mobilier scolaire

À Élancourt, certaines classes sont bourrées de technologies. Leurs salles s'apparentent à un salon avec des canapés, des tabourets, et même, un vélo d'appartement. La plupart des élèves aiment cette manière de travailler, mais certains plébiscitent les tables et les chaises. Ces nouveaux mobiliers sont financés par la commune et permettent aux enseignantes de se rapprocher des élèves.