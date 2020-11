Élection américaine : comment expliquer la remontada de Donald Trump ?

Jusqu'ici, il manque encore le résultat de sept Etats pour trancher qui de Joe Biden ou de Donald Trump a gagné à l'élection présidentielle américaine. Parmi eux figurent trois Etats clé : la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Dans tous les cas, l'élection va être serrée. Une situation qui n'a pas été prévue par les institutions de sondage. En effet, celles-ci ont prédit une large victoire de Joe Biden. Pourtant, après quatre années au pouvoir, Donald Trump semble séduire plus d'Américains que lors de sa première candidature. Il a déjà récolté deux millions de votes de plus qu'en 2016. De son côté, le candidat démocrate a aussi récolté plus de voix que Hillary Clinton. Ce suspens pourra durer des jours voire des semaines. Pour cause, 65 millions d'électeurs ont voté par correspondance. Pour dépouiller ces bulletins de vote, la vérification et le comptage vont prendre du temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque parti a recruté des centaines d'avocats.