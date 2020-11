Élection américaine : Donald Trump persuadé d'une fraude dans le scrutin

Jusqu'ici, on ne sait toujours pas qui de Joe Biden ou de Donald Trump a gagné l'élection présidentielle. Une chose est sûre, cela se joue à quelques voix, comme à l'époque de Nixon et Kennedy. Il va donc falloir compter et recompter les bulletins. Des dizaines d'actions en justice lancées par les avocats de l'actuel président auront également lieu. S'en suivra après les recours dès lors qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Un processus que Donald Trump souhaiterait arriver jusqu'à la Cour suprême où il a la majorité. Notons pourtant que les observateurs internationaux affirment que l'élection s'est déroulée dans les normes. Ils estiment ainsi que le président fait un abus de pouvoir en clamant une fraude. Par ailleurs, on sent que Donald Trump est de plus en plus seul à la Maison Blanche. Il s'est alors tourné vers ses partisans ce vendredi pour leur demander de l'argent afin de financer sa croisade dans les tribunaux.