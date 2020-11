Election américaine : quand le résultat de l’élection sera-t-il connu ?

Joe Biden et Donald Trump s'attendent à un résultat très serré. Certains avaient d'ailleurs prédit une vague démocrate, mais ils se sont complètement trompés. En effet, Donald Trump a gagné en Floride, au Texas et dans d'autres Etats promis à son adversaire. De ce fait, tout reste encore possible pour l'issue de ce scrutin. Notre correspondante à Washington, Catherine Jentille de Canecaude, nous apporte quelques précisions sur la situation actuelle. En effet, des "personnes du pouvoir bien informées" l'ont appelé pour dire que "Joe Biden allait gagner et que sa victoire allait être écrasante". Or, en ce moment, on ne sait toujours pas qui sera le futur président des Etats-Unis. Par ailleurs, les médias américains passent au peigne fin tous les Etats dont on ne connaît pas encore les résultats de vote. Ils cherchent à découvrir qui de Donald Trump ou de Joe Biden atteindra le premier les 270 grands électeurs pour devenir le futur président d'Amérique.