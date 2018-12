Election Miss France 2019 : explosion de joie à Tahiti

Le titre de Miss France 2019 a été décerné à Vaimalama Chaves. A Papeete, en Tahiti, sa famille a suivi de près l'élection. Sa victoire a suscité du bonheur et de la joie sur l'ensemble de l'archipel polynésien. Son grand-père, lui, n'arrive pas à croire que sa petite fille irait aussi loin dans ce concours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.