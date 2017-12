Élection des plus belles volailles à Montrevel-en-Bresse

On assiste à un concours de beauté un peu particulier dans le département de l'Ain. Il s'agit de la fameuse et glorieuse élection des plus belles volailles de Montrevel-en-Bresse. Dans les jours qui précèdent le concours, celles-ci ont été plumées à la main, lavées et enveloppées dans une toile végétale. Rien n'est laissé au hasard, une dernière épilation, un beau ruban et un "brushing" de dernière minute pour les embellir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.