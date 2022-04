Élection présidentielle 2022 : ce que les Français attendent du débat Macron-Le Pen

Ce mercredi matin en terrasse, au soleil, à l'heure du petit café, on pense déjà à ce soir. Le débat occupe nos esprits. "Ça va être le spectacle de la soirée. Mais je sais déjà pour qui je vais voter", lance un électeur. Il y a ceux qui vont regarder et ceux qui ne s'y intéressent pas du tout. "Moi ce soir, c'est rentrer, me laver après le travail et au lit", confie un jeune homme. Jamel, lui, est très embêté. "J'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Les deux candidats ne me représentent pas", se plaint-il. Beaucoup disent que le débat est important, car tous se souviennent de celui de 2017. "Tout le monde dit que les jeux sont faits, qu'il n'y a plus lieu d'avoir débat. Je crois qu'il faut le faire quand même", affirme une femme. Il y a également ceux qui ne savent pas pour qui voter dimanche prochain. Alors ils vont se décider ce soir. "Je suis un peu perdue. Je vais bien écouter ce que dit l'un et ce que dit l'autre", lance une passante. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas