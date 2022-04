Élection présidentielle 2022 : dans les coulisses du débat Macron-Le Pen

Pour préparer le studio du débat, 200 techniciens travaillent déjà depuis six jours. Un plateau circulaire, 23 caméras… c’est dans ce cadre que s’affronteront les deux candidats à l’élection présidentielle mercredi. Deux bureaux à 2,50 mètres de distance, l’un en face de l’autre. Leur placement vient tout juste d’être tiré au sort, tout comme leur ordre de passage. Le premier mot d’introduction sera pour Marine Le Pen et le premier mot de conclusion pour Emmanuel Macron. Chacun pourra suivre sur un écran l’évolution de son temps de parole. Le décompte, lui, sera surveillé par les journalistes. Léa Salamé et Gilles Bouleau seront installés sur le côté des candidats. À quelques mètres, en car régie, s’installe le réalisateur. "J’ai envie de capter un regard, un langage corporel, un rictus, un sourire. Voilà, c’est plus ça que je cherche", explique Didier Froehly. Le tout sous l’œil des candidats qui enverront leurs représentants aux régies. Les équipes d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont attendues dans l’après-midi pour les premiers repérages. TF1 | Reportage C. Colin, W. Wuillemin, P. Lormant