Élection présidentielle 2022 : dernières séances de tractage sur les marchés

Dernier tractage sur le marché de Wazemmes à Lille ce mardi matin. Il y a ceux qui ne veulent rien dire de leur vote et ceux qui sont déjà convaincus. Dans ce quartier de Lille, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête au premier tour. Pour les partisans d'Emmanuel Macron, c'est donc un peu terre de mission. Objectifs : convaincre projet contre projet et aller chercher surtout tous ceux qui se sont abstenus. Même objectif sur les marchés des Ulis, dans l'Essonne, pour les partisans de Marine Le Pen. Ils tentent de convaincre des électeurs, souvent désabusés. Des militants du Rassemblement national qui comptent sur le débat ce mercredi pour creuser l'écart. "On a confiance en Marine. On ne doute pas du tout d'elle un seul instant. On sait qu'elle remporte les points", lance Nathalie Carvalho, déléguée départementale (RN) de l'Essonne. Avec l'espoir de gagner des voix, celles notamment des abstentionnistes à cinq jours du second tour, l'enjeu est crucial pour chacun des deux camps. TF1 | Reportage I. Marie, V. Lamhaut, L. Attal