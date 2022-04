Election présidentielle 2022 : il reste deux jours pour se décider

Parce que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, nous nous sommes immiscés dans la discussion de ces habitués du marché. Premier constat, les présidentielles ne remportent pas vraiment les suffrages. On leur a demandé s'ils parlaient un peu des élections, voici leurs réponses : "non pas du tout", "on a beaucoup d'informations qui nous tombent dessus en ce moment, du coup on est noyés par toutes ces infos, et est-ce qu'on pense vraiment aux élections, c'est vraiment compliqué vu le contexte". Mais à moins de 48h de se rendre dans l'isoloir, il y a ceux pour qui le rendez-vous est une évidence, indiscutable. Ce vendredi matin, Eric et Cyril, eux, discutent de la vigilance orange aux vents et du manque d'activité dans les commerces du centre-ville. Alors, l'élection présidentielle, pour eux, "c'est vide" ou "on nous vend du flan". L'un d'eux estime également qu'"il n'y a aucun programme qui tient la route sur le plan économique". La présence de militants aux entrées du marché pour distribuer des tracts ne changera en rien la position des indécis. En 2017, plus de 22% des électeurs s'étaient abstenus au premier tour. TF1 | Reportage G. Frixon, H. Lévêque