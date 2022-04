Election présidentielle 2022 : la réforme des retraites au cœur du second tour

Qu’ils travaillent ou qu’ils fassent leurs courses, sur le marché, les habitants de Forbach sont nombreux à avoir entendu la proposition d’Emmanuel Macron. Dans sa future réforme, il consent à abaisser l’âge de la retraite de 65 à 64 ans. À 35 ans, Élise estime que ce geste pour gagner une année n’est pas suffisant. "C’est une fausse concession, c’est du pareil au même", lance-t-elle. Le président-candidat ne veut pas augmenter les cotisations et souhaite garantir une retraite minimale à 1 100 euros. Passer de 65 à 64 ans, c’est déjà ça, selon Rita. Elle se confie : "Un an plus tôt à la retraite, ce n’est pas négligeable". Élodie a 20 ans. Prendre sa retraite un an plus tôt ne fait pas une grande différence pour elle. "C’est loin pour moi, et ensuite, on verra d’ici là si la retraite n’a pas baissé ou si elle n’a pas monté", affirme-t-elle. Sur ces grands sujets, Emmanuel Macron envisage un recours au référendum. À Forbach, Emmanuel Macron est arrivé en troisième position derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ici, beaucoup d’électeurs voudraient conserver un départ à la retraite à 62 ans. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly