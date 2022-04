Election présidentielle 2022 : l’abstention, grande inconnue de dimanche

On connaît de Charleville-Mézières (Ardennes) sa place Ducale et son musée Rimbaud. On sait moins qu’ici, en 2017, on a beaucoup moins voté qu’ailleurs. Nous étions d’ailleurs venus au soir du second tour, il y a cinq ans. À l’époque : 11% de votes blancs/nuls et 37% d’abstention, soit douze points de plus que la moyenne nationale. Cinq ans plus tard, sur les bords de la Meuse, cela a-t-il beaucoup changé ? Les électeurs sont désenchantés, un peu perdus aussi parfois, sous les arcades, à l’heure du café, place Ducale. Mais pas de quoi décourager ceux qui ont déjà fait leur choix parmi les affiches tout juste collées et qui iront voter, quoi qu’il en soit. Nous avons aussi croisé par hasard, cet après-midi-là, des militants en pleine distribution de tracts aux passants. Il est important pour eux de toucher les jeunes qui ont boudé les urnes aux derniers scrutins. "Si on se mobilise tous, on peut changer les choses", explique l’un d’entre eux. Mais avec une présidentielle qui tombe cette année à Charleville-Mézières pendant les vacances de printemps, difficile de savoir s’il y aura cette fois plus de votants que de promeneurs sur les bords de la Meuse. TF1 | Reportage I. Marie, M. Dupont