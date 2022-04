Élection présidentielle 2022 : le casse-tête des assesseurs

À la mairie de Pau (Pyrénées-Atlantiques), la porte leur est grande ouverte, mais les volontaires ne se bousculent pas pour tenir les bureaux de vote dimanche. Le temps presse, car à moins de 48 heures du second tour, il manque encore une vingtaine d'assesseurs. Dans les rues de la ville, à chacun son excuse. La ville de Pau a lancé un appel à la mobilisation sur Internet. Une dizaine d'électeurs ont répondu présent. Mais le compte n'y est toujours pas. A Chambéry, le maire est soulagé. Ça s'est joué de justesse. Habituellement, il peut compter sur les militants des parties politiques traditionnelles. Mais avec l'élimination des candidats du PS et des Républicains, tout devient plus compliqué. Malgré ces difficultés, tout est prêt pour dimanche. Ici, les bureaux de vote ouvriront à huit heures et fermeront à 20 heures. Ce sera une heure plus tôt dans les petites communes. A Chambéry, le maire espère une forte participation en dépit des vacances scolaires. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, il est encore temps de faire une procuration. Déjà, plus d'1,6 millions d'électeurs ont choisi cette option. TF1 | Reportage L. Attal, V. David